Мужчина потерялся в лесу возле Петрозаводска

Спасатели выезжали на поиски человека, потерявшегося недалеко от Древлянки.

Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, в воскресенье, 19 ноября, на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе газопровода на Лососинском шоссе потерялся мужчина.

Специалисты Петрозаводской поисково-спасательной службы выехали на поиски. Вскоре мужчина 1985 года рождения был найден.

В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели доставили мужчину в город.