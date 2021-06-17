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Мужчина потратил миллион рублей на тату по всему телу из-за детского комплекса

Новости. Общество
19:30, 17 Июня 2021
фото: @heywoodand

Мужчина с крупным родимым пятном на лице потратил 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей) на татуировки по всему телу.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

36-летний фотограф и видеооператор Хейвуд Тейлор (Heywood Taylor) из Ньюкасла, Англия, родился с родинкой на левой щеке под глазом. В детстве сверстники часто спрашивали, что за проблемы с его лицом, в то время как другие принимали родимое пятно за синяк или ожог.

Однажды герою материала сказали, что его родинка «уродлива» и ему следует удалить ее, однако в юности эта особенность внешности не беспокоила Тейлора. Тем не менее с годами у парня появился комплекс из-за пристальных взглядов окружающих. У него развилась агорафобия — расстройство, при котором у человека возникает тревога, когда он находится в незнакомой обстановке.

«Я терпеть не мог, когда люди смотрели на меня, а потом неловко отводили взгляд. Я чувствовал себя ужасно и вечно обливался холодным потом», — признался фотограф. В возрасте 25 лет он лишился матери, и это для него стало поворотным моментом. «У меня появился лишний вес, я был несчастным, размышлял о суициде. Я решил пойти в спортзал, и на тот момент это стало моим спасением», — добавил Тейлор.

Мужчине удалось обрести спортивную фигуру, а позже он захотел покрыть свое тело рисунками: чем больше он набивал татуировок, тем увереннее себя чувствовал. Некоторые рисунки молодой человек набил на своем лице и, по его словам, он «никогда не чувствовал себя более комфортно».

Он также подчеркнул, что теперь не беспокоится по поводу родимого пятна. Более того, Тейлор рад этой особенности, поскольку она повлияла на формирование его стойкого характера.

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