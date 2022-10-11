Мужчина провалился под лед недалеко от Кижей в Карелии

В Медвежьегорском районе спасли мужчину, провалившегося в полынью на снегоболотоходе.

Мужчина выехал на Онежское озеро в районе Кижских шхер на снегоболотоходе и провалился в полынью.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, инцидент произошел в субботу, 16 декабря, в 9.16 утра. Местным спасателям поступил вызов, что недалеко от Кижей, в районе Сенной Губы мужчина на снегоболотоходе провалился в полынью на озере.

Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавшего на берег. Также они вытащили из озера транспортное средство — для этого им понадобилась бензопила и лебедка.