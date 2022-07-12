Мужчина стремглав убежал с бутылкой в руках — его разыскивает полиция (ВИДЕО)

В Петрозаводске полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в грабеже.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит позвонить по телефонам: 8-981-402-57-89, 8-911-406-52-01, 8-906-209-60-90 или 02 (с мобильного — 102).

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