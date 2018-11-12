Мужчина украл из кафе в Петрозаводске всю выручку

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Полицейские в столице Карелии раскрыли кражу из кафе.
По данным МВД Карелии, в отдел полиции обратился работник одного из бистро микрорайона Октябрьский. Он сообщил, что перед закрытием заведения обнаружил пропажу всей выручки из кассы. Мужчина не подозревал, как это случилось.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 38-летний горожанин.
По версии следствия, незадолго до окончания рабочего дня продавец кафе вышел покурить, а входную дверь забыл закрыть на ключ. В этот момент в помещение зашел посетитель. Воспользовавшись тем, что никого нет, он открыл кассу, похитил 7 тыс. рублей, после чего скрылся. Деньги он потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело.
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