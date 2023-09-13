Мужчина в маске обезьяны штурмовал государственную границу в Карелии

Нарушителя, искавшего лучшей жизни за рубежом, остановили пограничники в Лахденпохском районе.

О поимке нарушителя госграницы сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии.

Мужчину задержали в июне 2023 года. Житель Москвы добрался до Карелии, пересек оградительный забор недалеко от поселка Ринтала Лахденпохского района и двинулся в сторону госграницы. Чтобы его не фиксировали камеры наблюдения, мужчина надел маску обезьяны. Тем не менее пограничники задержали его на территории России.

Выяснилось, что москвич был не согласен с внутренней и внешней политикой России и планировал незаконно уйти за рубеж в поисках лучшей жизни.

Лахденпохский районный суд приговорил нарушителя к штрафу в 50 тысяч рублей, приняв во внимание признание мужчиной вины, раскаяние и активное содействие в расследовании преступления.