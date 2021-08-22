Мужчина в Петрозаводске падал под колеса автомобилей, подставляя водителей (ВИДЕО)

В Петрозаводске мужчина бегал по пешеходному переходу, мешая проезду машин, бросался под колеса.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как 22 августа в 21.14 на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской мужчина кидался под колеса автомобилей.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент, как мужчина выбежал из темноты на пешеходный переход, потом демонстративно упал, поднялся и начал бегать перед машинами, мешая движению транспорта.

В комментарии к видео мужчину со странным поведением назвали «обезьянкой».