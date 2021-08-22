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Мужчина в Петрозаводске падал под колеса автомобилей, подставляя водителей (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:28, 23 Августа 2021
фото: кадр из видео

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В Петрозаводске мужчина бегал по пешеходному переходу, мешая проезду машин, бросался под колеса.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как 22 августа в 21.14 на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской мужчина кидался под колеса автомобилей.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент, как мужчина выбежал из темноты на пешеходный переход, потом демонстративно упал, поднялся и начал бегать перед машинами, мешая движению транспорта.

В комментарии к видео мужчину со странным поведением назвали «обезьянкой».

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Комментарии

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Саныч
2021-08-23 10:24:02
К Пивненко на подтанцовку его. Такой же чудик.
Григорий Разалов
2021-08-23 10:45:33
Саныч, Пивненко победит опять т.к. оппозиция окончательно скyрвилась
Саныч
2021-08-23 11:12:58
Григорий Разалов, Это тот случай, когда маразм неминуемо разрешится.
Саныч
2021-08-23 11:12:46
Григорий Разалов, Пиррова победа.
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