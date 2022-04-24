Мужчину без чувств нашли на улице в Петрозаводске (ФОТО)

В понедельник утром на улице Шотмана прохожие обнаружили бесчувственное тело мужчины и вызвали полицию.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня утром в дежурную службу поступил звонок с сообщением, что на Нижнем Чапаевском кольце, на улице Шотмана, обнаружен лежащий на земле мужчина.

Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия и выяснил, что мужчина жив, но находится в сильном алкогольном опьянении.

Полицейские вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали для дальнейшего медицинского обследования.

МВД проводит проверку по ситуации.