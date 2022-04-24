Мужчину без чувств нашли на улице в Петрозаводске (ФОТО)

В понедельник утром на улице Шотмана прохожие обнаружили бесчувственное тело мужчины и вызвали полицию.
Как сообщили в МВД Карелии, сегодня утром в дежурную службу поступил звонок с сообщением, что на Нижнем Чапаевском кольце, на улице Шотмана, обнаружен лежащий на земле мужчина.
Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия и выяснил, что мужчина жив, но находится в сильном алкогольном опьянении.
Полицейские вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали для дальнейшего медицинского обследования.
МВД проводит проверку по ситуации.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание