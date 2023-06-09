Мужчину выбросили с седьмого этажа гостиницы в соседнем с Карелией регионе (ВИДЕО)

В Мурманске из окна гостиничного номера, расположенного на седьмом этаже, выбросили мужчину, он скончался, сообщают областные СМИ.
В Мурманске из гостиницы «Моряк» выбросили мужчину. Об этом сообщил портал severpost.ru со ссылкой на местный телеграм-канал, на котором опубликовано видео с места трагедии.
«Завязался конфликт, в ходе его мужчину выбросили с 7 этажа гостиницы», - говорится в цитате.
Сообщается, что мужчина погиб. Тот же портал информирует о начале доследственной проверки. В областном Следкоме заявили о том, что опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства трагедии.
По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело, или нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание