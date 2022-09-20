Музыкальные преподаватели из Карелии были признаны лучшими в России

Два педагога музыкальной школы № 1 из Петрозаводска стали лауреатами премии лучшим преподавателям музыкального искусства России.

Как рассказали в Министерстве культуры Карелии, два преподавателя Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало в Петрозаводске — преподаватель по классу скрипки Светлана Воробьева и преподаватель по классу кантеле Елена Магницкая — стали лауреатами всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства в 2022 году.

Конкурс проводился в этом году впервые. Всего там участвовали 513 кандидатов из 79 регионов России. Лауреатами премии стали 150 человек.

Победителей в конкурсе, проводимом Министерством культуры России, определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций.