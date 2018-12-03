МВД облегчит работу участковым

МВД России подготовило проект приказа, который призван оптимизировать функционал участковых уполномоченных полиции.

Ведомство, в частности, намерено освободить полицейских от проверок заявлений об экономических и тяжких преступлениях, пишет "Коммерсантъ".

Кроме того, предлагается перевести все отчеты в электронную базу. В настоящее время они готовятся в бумажном виде. "Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", — сообщается в проекте приказа.

В настоящее время применяется практика, когда "для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков, а также исполнения обязанностей, не связанных с прямым назначением", участковых отвлекают от их непосредственных обязанностей, отмечает МВД. Приказ, ограничивающий их функционал, может быть подписан в мае 2019 года.