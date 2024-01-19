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На бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать автомобили Aurus

Новости. Общество
00:10, 22 Января 2024
фото: © Холявчук Светлана / PhotoXPress.ru

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В правительстве Санкт-Петербурга не подтвердили, но и не опровергли информацию о планах выпуска авто на заводе в Шушарах.

Как пишет РБК, автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, в создании производства заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект.

Сейчас Aurus выпускают в Елабуге (Татарстан). По словам собеседников газеты, гендиректор Aurus Андрей Панков уже возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод, а сама компания ищет сотрудников в городе.

Источники «Коммерсанта» также рассказали, что в создании производства в регионе заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект. Ранее о том, что «Газпром» может получить до 40% Aurus от его крупнейшего акционера — госинститута ФГУП «НАМИ», сообщали «Ведомости».

В правительстве Санкт-Петербурга не подтвердили, но и не опровергли информацию о планах выпуска Aurus на заводе в Шушарах. «Я пока не могу это подтвердить», — сказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Собеседники «Коммерсанта» также предположили, что организовать производство Aurus может помочь КАМАЗ. Однако близкий к автопроизводителю источник заявил, что в Aurus «сами прекрасно справятся».

Проект Aurus ведется НАМИ с 2013 года. Тогда правительство поручило автомоторному институту разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.


В начале января глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в 2025 году Aurus расширит линейку своих автомобилей за счет двух моделей более доступного и массового класса. По словам вице-премьера, речь идет о моделях классов S и E. Такую классификацию использует марка Mercedes. В первом случае речь идет о большом представительском седане, во втором — о седане бизнес-класса.

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