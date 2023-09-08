На Дне города в Костомукше выступила легенда 90-х

Группа "Кар-Мэн" стала хэдлайнером на юбилейном празднике города горняков.

На праздничном концерте ко Дню города в Костомукше 9 сентября выступил легендарный коллектив «Кар-Мэн».

Для жителей города горняков прозвучали такие хиты, как «Сан-Франциско», «Лондон, гуд бай», «В Багдаде все спокойно», и, конечно, «Чио-Чио-Сан».

Перед тем, как прозвучала очередная композиция, солист отметил, что она является любимой песней физрука из одноименного сериала. Группа исполнила «Чао, бамбино».

Завершили выступление небезызвестным хитом «Музыка всегда останется с тобой».

Как это было — в нашем фоторепортаже.