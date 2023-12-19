На должность президента России претендуют 16 человек

ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на пост президента России.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента страны. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, пишут «Известия».

Цифры председатель ЦИК озвучила в ходе заседания, трансляция велась на официальном сайте органа.

«Сейчас идет активное выдвижение кандидатов в кандидаты на должность президента. На сей момент у нас уже поступили заявки 16 таких претендентов», — приводят «Известия» слова Памфиловой.

Глава ЦИК уточнила, что данными заявками уже занимается рабочая группа под руководством заместителя председателя комиссии Николая Булаева. При этом она не исключила поступления в дальнейшем еще какого-то их количества от других претендентов.

В этой связи Памфилова указала на то, что предвыборная кампания вступила в активную фазу, и отметила готовность ЦИК к работе с новыми заявками в соответствии с установленными законом процедурами.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах Российской Федерации, отмечают «Известия».