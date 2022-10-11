На федеральном канале показали «отшельницу» из Карелии (ВИДЕО)

Жительница карельской глубинки Людмила Ивашова приехала на передачу к Малахову и рассказала, что надо делать, чтобы не быть рабами.

В эфире телеканала «Россия 1» на программе «Малахов» рассказали историю жизни Людмилы Ивашовой – «карельской отшельницы», которая 20 лет назад уехала из города жить в родительский дом в деревню Загубье Медвежьегорского района, в Заонежье.

До этого она много лет была заведующей детского сада, хорошо знает английский язык, много читает и интересуется историей. Родственники регулярно навещают отшельницу и помогают по хозяйству. По ее словам, даже подарили велосипед.

Как написали в анонсе передачи «Малахов»: «Удивительная карельская отшельница приехала к нам со своими предсказаниями. Она расскажет в эфире канала "Россия 1", что нас ждет в ближайшем будущем».

В конце передачи Людмила Ивашова сказала: «Очень много русского потеряно. И нужно всё русское возвращать. Папа всегда говорил: «Русский дух — самый сильный. Его никто никогда не победит». Русский дух — святой дух. Вот и к этому надо стремиться, чтобы не быть рабами».

Телепередачу показали на медиаплатформе «Смотрим».