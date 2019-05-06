На юге Карелии 7 мая ожидается гроза

О погоде на 7 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно. Ночью пройдет небольшой, утром и днем – умеренный дождь.

Ветер ночью северо-восточный, днем – восточный, юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +2, +4 градуса, днем потеплеет до +12, +14.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки. Днем в большинстве районов будет сильный дождь, на севере – дождь со снегом.

Утром и днем в отдельных районах республики туман. Днем на юге местами гроза. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный. Днем по южным районам умеренный, порывистый.

Ночью ожидается похолодание до +4, -1 градуса, на севере до -4. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов, на юго-востоке будет +9,+14. Местами до потеплеет +20 градусов.