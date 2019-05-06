На юге Карелии 7 мая ожидается гроза

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О погоде на 7 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно. Ночью пройдет небольшой, утром и днем – умеренный дождь.
Ветер ночью северо-восточный, днем – восточный, юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит +2, +4 градуса, днем потеплеет до +12, +14.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки. Днем в большинстве районов будет сильный дождь, на севере – дождь со снегом.
Утром и днем в отдельных районах республики туман. Днем на юге местами гроза. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный. Днем по южным районам умеренный, порывистый.
Ночью ожидается похолодание до +4, -1 градуса, на севере до -4. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов, на юго-востоке будет +9,+14. Местами до потеплеет +20 градусов.
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