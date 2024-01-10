На коннозаводчицу из Костомукши подали в суд после смерти Маруси

Врачи были вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии, в феврале 2022 года женщина приобрела у жительницы Костомукши лошадь породы Тинкер по кличке Маруся.



Специализированный перевозчик отвез лошадь в другой город, где вскрылись проблемы со здоровьем. В апреле того же года после повторных колик вызванный врач применил эвтаназию.



В октябре покупательница обратилась в Костомукшский городской суд с иском к продавцу. Женщина требовала расторгнуть договор купли-продажи и взыскать деньги.



Свою позицию истец мотивировала тем, что лошадь поступила покупателю с неизлечимыми заболеваниями, а это является существенным нарушением условий договора.



Были назначены судебная, комплексная ветеринарно-почвоведческая экспертиза.



Согласно заключению эксперта, проблемы со здоровьем могли развиться на фоне стресса, вызванного изменением содержания и рациона, а также длительной перевозки лошади.



Суд пришел к выводу, что убедительных доказательств того, что заболевания возникли до передачи Маруси покупателю, не представлено. Кроме того, суд выяснил, что ответчик не допустил существенных нарушений договора купли-продажи.



В удовлетворении исковых требований отказано. Решение суда вступило в законную силу.