На Ладожском озере в Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга

В Лахденпохском районе ведутся поиски трех человек, пропавших 3 мая.

Информация о поисках трех байдарочников, вышедших в поход по Ладожским шхерам, появилась в ГУ МЧС по Карелии. Туристы последний раз выходили на связь с близкими 3 мая.

В Карельской Поисково-спасательной подтвердили информацию о поисках пропавших туристов.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, несмотря на продолжающиеся поиски, туристы — жители Санкт Петрербурга — до сих пор не найдены. На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе водолазы, а также вертолет. У острова Верккосаари была обнаружена байдарка с вещами. Поиски ведутся в Лахденпохском районе Карелии, где из поселка Вятиккя туристы вышли в поход.

В МЧС подчеркнули, что туристы не были зарегистрированы и не сообщили о готовящемся походе, который, судя по всему, включал выход в открытое озеро. Спасатели еще раз напомнили об обязательной регистрации, которую можно сделать на сайте ГУ МЧС минимум за 10 дней до начала похода.