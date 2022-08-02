На окраине Петрозаводска нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии

В лесах Карелии порой попадаются удивительные артефакты, свидетельства старинных технологий.

В середине июля кандидату географических наук, доценту ПетрГУ Сергею Гриппе позвонила жительница Петрозаводска Ольга Теслина-Геккина и рассказала, что в окрестностях Петрозаводска они с мужем обнаружили лодку, почти заросшую мхом. Ученый сообщил об этом энтузиастам, которые занимаются восстановлением лодок, и они решили отправиться к месту находки.

В группе энтузиастов был специалист по старинным лодкам Владимир Неронов. Он сразу определил, что найденное судно — новодел, которому не более 40 лет, но сделана она по старинным канонам. Лодка находилась в глубине леса, достаточно далеко от всех водоемов. Сергей Гриппа предположил, что весной в этом месте образовывались временные ручьи, по которым лодку легко было сплавить до реки Лососинки.

Подробнее читайте здесь.