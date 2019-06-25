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Новости. Общество
07:25, 25 Июня 2019
фото: администрация Петрозаводска

На Октябрьском проспекте изменится схема движения, автобусы не будут останавливаться на ул. Мурманской

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В Петрозаводске на Октябрьском проспекте из-за ремонта временно изменится схема движения автотранспорта.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 1 июля по 31 августа в связи с проведением земляных работ на пр. Октябрьском в районе пересечения с ул. Мурманской и полным закрытием полосы движения в сторону центра города по пр. Октябрьскому на участке от ул. Мурманской до ул. Московской движение автотранспорта в обе стороны будет организовано по встречной полосе.

Также важно обратить внимание, что из маршрутов движения автобусов №№ 4, 8, 14, 19, 21 и 25 в сторону центра будет исключена остановка "Ул. Мурманская".

Причина временных ограничений – производство земляных работ.

Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой выбирать пути объезда данного участка дорожной сети во избежание задержки в движении транспортных потоков и заранее планировать свои поездки.

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