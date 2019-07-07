Подписаться
Новости. Общество
14:34, 07 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

На острове в Ладожском озере патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших моряков-подводников

Загрузка...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед поездкой в Карелию в Коневецком монастыре помолился об упокоении 14 моряков, погибших в Баренцевом море.

Предстоятель РПЦ совершил молитву "об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших", пишут РИА Новости.

Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке – в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.

С 8 по 11 июля патриарх будет находиться в Карелии. Он посетит Валаам в рамках своего ежегодного визита, приуроченного к торжествам по случаю празднования памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Во время своего пребывания на Валааме Предстоятель Церкви совершит освящение храма во имя святого преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове.

9 июля впервые в истории в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре пройдет заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах

Аналитика

05.07.2019 09:15
Обществоведение
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 3
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 4
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 9
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 4
01.07.2019 15:12
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2019 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 3
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 10
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»