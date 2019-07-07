На острове в Ладожском озере патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших моряков-подводников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед поездкой в Карелию в Коневецком монастыре помолился об упокоении 14 моряков, погибших в Баренцевом море.

Предстоятель РПЦ совершил молитву "об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших", пишут РИА Новости.

Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке – в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.

С 8 по 11 июля патриарх будет находиться в Карелии. Он посетит Валаам в рамках своего ежегодного визита, приуроченного к торжествам по случаю празднования памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Во время своего пребывания на Валааме Предстоятель Церкви совершит освящение храма во имя святого преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове.

9 июля впервые в истории в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре пройдет заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.