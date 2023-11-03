На Первом канале рассказали о свадебных традициях Карелии

Выпуск программы «Играем свадьбу» на Первом посвятили традициям нашей республики.

В очередном выпуске программы Первого канала «Играем свадьбу» авторы рассказали о традициях Карелии.



«Сегодня Карелия. И традиционные обряды этого региона. Какие испытания предстоит пройти молодым, чтобы их союз был по-настоящему крепким и счастливым? Чем будут развлекать и угощать гостей? Зачем на столе мох и папоротник? И что должна приготовить невеста? Наши герои готовы ко всему. В общем, весело, громко и шумно. А как иначе! Вместе с ведущими жених и невеста узнают все тонкости настоящей карельской свадьбы», — говорится в сообщении сайта телеканала.