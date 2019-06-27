На Петрозаводск 28 июня обрушатся дожди

О погоде на 28 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно. Возможен дождь.

Ветер северный умеренный, утром и днем порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +15.

В Карелии также будет облачная погода. Ночью дожди, местами сильные. Днем – небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северный умеренный. Утром и днем местами порывы до сильного.

Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, на северо-западе похолодает до +3, +8. Днем потеплеет до +10, +15 градусов, местами – 18.