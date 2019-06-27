На Петрозаводск 28 июня обрушатся дожди

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О погоде на 28 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно. Возможен дождь.
Ветер северный умеренный, утром и днем порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +15.
В Карелии также будет облачная погода. Ночью дожди, местами сильные. Днем – небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер северный умеренный. Утром и днем местами порывы до сильного.
Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, на северо-западе похолодает до +3, +8. Днем потеплеет до +10, +15 градусов, местами – 18.
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