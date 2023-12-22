На площади Кирова в Петрозаводске открылся каток

Кататься можно бесплатно, у кого нет коньков, их можно взять напрокат.

В понедельник, 25 декабря, на площади Кирова открылся мобильный каток, сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».(0+)



Открытие по традиции приурочено к началу работы в Петрозаводске Рождественской ярмарки.



В сети напомнили, что катание на коньках здесь совершенно бесплатно. Если у кого-то из горожан или гостей карельской столицы нет коньков, их можно взять напрокат.



Режим работы мобильного катка, пункта проката и другая полезная информация — в карточках.





Всю неделю с 25 по 29 декабря каток работает по расписанию выходных и праздничных дней.



Отметим, мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».