На площади Кирова в Петрозаводске открылся каток

Кататься можно бесплатно, у кого нет коньков, их можно взять напрокат.
В понедельник, 25 декабря, на площади Кирова открылся мобильный каток, сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».(0+)
Открытие по традиции приурочено к началу работы в Петрозаводске Рождественской ярмарки.
В сети напомнили, что катание на коньках здесь совершенно бесплатно. Если у кого-то из горожан или гостей карельской столицы нет коньков, их можно взять напрокат.
Режим работы мобильного катка, пункта проката и другая полезная информация — в карточках.
Всю неделю с 25 по 29 декабря каток работает по расписанию выходных и праздничных дней.
Отметим, мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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