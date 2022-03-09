На рост цен и пустые полки можно пожаловаться в антимонопольную службу Карелии

В УФАС Карелии работает горячая линия, по которой можно сообщить о росте цен на продукты и непродовольственные товары и услуги, а также об отсутствии товаров.

«Сообщите, если где-то отсутствуют товары или наблюдаете рост цен. В отношении недобросовестный организаций будут приняты меры. Телефон горячей линии - 8 (8142) 78 44 30», - сообщается в УФАС, также

Также говорится, что на сайте ФАС России действует электронная горячая линия https://vk.cc/cbN5sD.