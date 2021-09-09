На Сегежском ЦБК полностью заменят охладители извести

На Сегежском ЦБК в рамках комплексной экологической программы реализуется проект замены охладителей извести на всех известково-регенерационных печах в химическом корпусе комбината.

ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, в рамках комплексной экологической программы Сегежского ЦБК реализует проект замены охладителей извести на всех известково-регенерационных печах в химическом корпусе комбината. Объем инвестиций — 120 млн руб., общая стоимость экологической программы — порядка 1,5 млрд руб.

«Предыдущие холодильники, предназначенные для охлаждения извести, эксплуатировались около 30 лет. Их полная замена производится впервые. Это ощутимо улучшит экологическую обстановку в городе за счет повышения эффективности технологического процесса», — отмечает генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин.

Подрядчиком выступает CEMEQ Minerals (ООО «Цемек Минералс»). Эта инжиниринговая компания специализируется на комплексных решениях для проектов строительства и модернизации промышленных предприятий. На комбинат уже поступил полный комплект оборудования холодильников для известково-регенерационной печи № 3. Старое оборудование демонтировано, устанавливается новое. В ближайшее время будут собраны соответствующие комплекты для печей № 1 и № 2.

«В реализации сложных инвестиционных проектов заказчику нужен надежный партнер, готовый взять ответственность за результат в "одни руки". «Цемек Минералс» — компания с опытом выполнения работ на условиях engineering-procurement-construction как в России, так и за рубежом. Для нас большая честь и ответственность работать с компанией "Segezha Group"», — говорит генеральный директор ООО «Цемек Минералс» Леонид Тимощенко.

Новое оборудование обеспечит производству Сегежского ЦБК должную герметичность. Благодаря ему, известь будет полностью соответствовать требуемым технологией температурам и перестанет попадать в сбрасываемый воздух. Таким образом, полная замена холодильников для известково-регенерационных печей позволит радикально сократить атмосферные выбросы известковой пыли на комбинате. Эти работы являются важным элементом комплекса мероприятий, проводимых Segezha Group c целью выполнения российского законодательства в сфере защиты окружающей среды. Одновременно продолжаются усилия команды холдинга по решению проблемы специфического производственного запаха, по установке фильтров на содорегенерационных котлах, а также по улучшению очистки сточных вод Сегежского ЦБК.