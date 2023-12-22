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«На сегодняшний момент ситуация управляемая», — в правительстве Карелии обсудили уборку снега

Новости. Общество
11:24, 25 Декабря 2023
фото: © Александр Пауков / VK

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Премьер-министр правительства Карелии предложил способ более эффективной уборки снега на улицах Петрозаводска.

Сегодня, 25 декабря,  в ходе заседания правительства Карелии обсуждалась уборка от снега городов республики, с большим акцентом на Петрозаводск.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик напомнил о том, что нынешней осенью и в начале зимы Карелия столкнулась с исключительным количеством осадков — рекордным за многие годы. В рамках контракта Петрозаводску было выделено 300 миллионов рублей, однако в декабре все эти деньги оказались потрачены. Городские власти обратились за выделением дополнительных средств. В результате Петрозаводск получил еще 50 миллионов рублей, примерно половину от необходимого. Поэтому было принято решение очистить в первую очередь центральные магистрали и мосты.

«На сегодняшний момент ситуация управляемая, город прочищен, кроме отдельных направлений», — отметил Александр Чепик.

При этом первый заместитель Главы республики, являющийся куратором Петрозаводска, отметил, что полноценной уборке улиц мешает проблема большого количества припаркованных автомобилей, из-за чего сложно очистить газоны. Чтобы разрешить эту проблему, Александр Чепик предложил изменить график закрытия улиц на уборку: устанавливать знаки запрета вместо одной ночи в неделю необходимо на гораздо больший срок, вплоть до того, чтобы запрещать парковку каждый день.

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