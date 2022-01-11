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На сельхозярмарках в Петрозаводске и Костомукше торговали сомнительными семенами

Новости. Общество
16:22, 12 Января 2022
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Нарушения при реализации семян с/х растений выявили сотрудники территориального управления Россельхознадзора Карелии.

В 2021 году межрегиональное управление Россельхознадзора провело 23 контрольно-надзорных мероприятия в отношении лиц, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала без взаимодействия с контролируемым лицом.

Мероприятия проведены в торговых точках, на сельскохозяйственных ярмарках Петрозаводска и Костомукши.

В ходе проверки выявлено порядка 17 нарушений законодательства Российской Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Наиболее часто встречающиеся нарушения – это реализация семян с/х растений, сорта которых не включены в Госреестр и нахождение в торговом обороте посадочного материала без маркировки, содержащей обязательную информацию, а также с нарушением требований такой маркировки.

По факту выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 5 индивидуальных предпринимателей, 5 юридических лиц, 5 физических лиц.

Выдано 10 представлений об устранении правонарушений.

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