На сельхозярмарках в Петрозаводске и Костомукше торговали сомнительными семенами

Нарушения при реализации семян с/х растений выявили сотрудники территориального управления Россельхознадзора Карелии.

В 2021 году межрегиональное управление Россельхознадзора провело 23 контрольно-надзорных мероприятия в отношении лиц, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала без взаимодействия с контролируемым лицом.

Мероприятия проведены в торговых точках, на сельскохозяйственных ярмарках Петрозаводска и Костомукши.

В ходе проверки выявлено порядка 17 нарушений законодательства Российской Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Наиболее часто встречающиеся нарушения – это реализация семян с/х растений, сорта которых не включены в Госреестр и нахождение в торговом обороте посадочного материала без маркировки, содержащей обязательную информацию, а также с нарушением требований такой маркировки.

По факту выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 5 индивидуальных предпринимателей, 5 юридических лиц, 5 физических лиц.

Выдано 10 представлений об устранении правонарушений.