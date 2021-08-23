На севере Карелии подростки обворовали кладбище

В одном из поселков Лоухского района юные нарушители вывезли с кладбища адмиралтейский якорь и якорную цепь, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Лоухского района поступило заявление от 79-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что с территории кладбища кто-то похитил детали памятной композиции — адмиралтейский якорь и якорную цепь, которые он собирался установить у могилы родственника.

Полицейские выяснили, что преступление совершил один из местных подростков. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, юноша заметил металлические изделия и решил сдать их в пункт приема металла. Оказать помощь в транспортировке он попросил товарища, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Вместе они нашли подходящую тележку, вывезли цепь массой 47 килограммов, а затем вернулись за 135-килограммовым якорем. На обратном пути они встретили односельчанина, который купил «трофей» за тысячу рублей.

Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции. В отношении инициатора кражи было возбуждено уголовное дело, его младшего подельника ждет дисциплинарное наказание.