На севере Карелии водителя перевернувшегося авто эвакуировали через лобовое стекло (ВИДЕО)

Ночью 31 марта в Костомукше автомобиль занесло на обледенелой дороге, и он перевернулся.

Ночью 31 марта в 5 утра в Костомукше на пересечении улиц Интернациональной и Ленина произошло ДТП.

Видно, как автомобиль "ВАЗ" достаточно быстро едет по улице Интернациональной со стороны поселка Контокки. Перед перекрестком с улицей Ленина машина начинает оттормаживать, её заносит и разворачивает на 45 градусов, она боком пересекает дорогу, врезается в бордюр и от удара падает на бок.

Почти сразу к ней подъехал автомобиль ДПС, а затем и еще один автомобиль органов МВД. Инспекторы помогли водителю и пассажиру отечественной машины выбраться через разбитое лобовое стекло. Как нам уточнили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", видео снято камерой видеонаблюдения компании "Ситилинк".