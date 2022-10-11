На следующей неделе Прионежская сетевая компания проведет ремонты энергообъектов в 10 районах Карелии

В планах ремонты ЛЭП и подстанций, расчистка трасс линий электропередачи и технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.

В связи с проводимыми работами возможны временные отключения электроэнергии.

В АО «ПСК» также информируют, что в предстоящие выходные и праздничные дни плановые ремонты проводиться не будут.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения с 31 октября по 3 ноября возможны:

Пряжинский национальный район:

— 31 октября и 1 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

Прионежский муниципальный район:

— Деревня Бесовец (частично); ООО «Некст», ДНТ «Астра», «Речной-1», «Деревенский дом», «Березка», «Северные просторы» 2-й км; деревня Нижний Бесовец: ДНТ «Сфера», СНТ «Солнечный», «Раздолье», «Северные просторы».

— 31октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112-Д-164), Пролетарская (дома 6-19).

— 31 октября с 9.00 до 17.00. Местечки Сургуба, Ринда, Намоево.

— 31 октября с 11.00 до 13.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная; деревня Уя.

— 1 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Таржеполь.

— С 31 октября по 2 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега (частично).

— 1 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Новинка, Мира. Переулок Школьный (частично).

— 1 и 2 ноября с 9.00 до 17.00. Станция Деревянка: здание Прионежского водоканала.

— 2 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга.

— 2 ноября с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Цветочная, Озерная.

— 3 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Горная, Квятковского, Набережная, Заречная.

Петрозаводский городской округ:

— 1 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

Костомукшский городской округ:

— 31 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 31 октября и 1 ноября с 10.00 до 17.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

Сегежский муниципальный район:

— 31 октября с 9.00 до 11.30. Поселок Лососий Порог: улицы Майгубская, Центральная (дома 1-4).

— 1 ноября с 10.00 до 11.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

— 1 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: СОНТ «Выгозерский».

— 1 и 2 ноября с 13.00 до 15.30. Деревня Вожмогора.

— 2 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Кочкома.

— 2 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная.

— 3 ноября с 12.00 до 16.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Муезерский муниципальный район:

— С 31 октября по 2 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица 50 лет ВЛКСМ.

— 1 и 2 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Суккозеро.

Кемский муниципальный район:

— 31 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: проспект Пролетарский (дома 40, 42, 44, 46, 50).

— 1 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 11).

— 1 и 3 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, четная сторона и 59-83, нечетная сторона).

Кондопожский муниципальный район:

— 31 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Новинское шоссе (частично).

— 1 и 2 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

— 3 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Чапаева, Восточная, Западная, Красная.

Олонецкий национальный район:

— 31 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Луначарского (дома 15, 17, 19, 28), Титова (дома 17-30), Пролетарская (дома 17, 19, 21). Переулок Карла Либкнехта.

— 1 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Старый Олонец. Майская (дома 12-17).

— 1 ноября с 13.30 до 16.30. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А -129).

— 2 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Онежская, Молодёжная. Переулок Онежский.

— 2 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-й Пятилетки, Набережная, Первомайская, Заводская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А -110), Пионерская. Переулок Заводской.

— 3 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Школьные гаражи.