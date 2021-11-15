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На трассе «Кола» в Карелии появилось новшество — продольная шумовая разметка

Новости. Общество
18:00, 19 Ноября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Кола»

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Помимо этого, в целях безопасности планируется расширение до 4 полос почти 50 км трасс, проходящих по Карелии и Мурманской области.

Как сообщили в ФКУ УПРДОР «Кола», на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области в этом году появился 21 светофор, дополнительные дорожные знаки, сигнальные столбики и информационные щиты. Новое оборудование устанавливается на наиболее сложных участках трасс.

Одно из новшеств этого года — продольная шумовая разметка: краевые шумовые полосы, выполненные методом фрезерования асфальтобетонного покрытия, нанесены на отрезке с 292 по 313 км федеральной автодороги «Кола» в Олонецком районе Карелии. На наиболее аварийно-опасных участках автодорог начата установка проблесковых маячков синего и красного цветов.

Продолжается работа по увеличению количества освещенных отрезков федеральных автодорог в Карелии и Мурманской области — их общая протяженность в этом году превысила 200 км.

Разрабатывается проектно-сметная документация для расширения до четырех полос почти 50 км проходящих по Карелии и Мурманской федеральных трасс.

«Вместе с тем, как показывает анализ „тяжких“ ДТП, большинство из них — следствие нарушения водителями и пешеходами Правил дорожного движения, невнимательность и излишняя самонадеянность», — УПРДОР «Кола» приводит статистику серьезных ДТП на трассах двух регионов. Более 60% происшествий, случившихся за 9 месяцев 2021 года — столкновения и выезды с трасс.

«Из 72 „резонансных“ ДТП, случившихся за девять месяцев с начала года на трассе „Кола“ в Карелии (36 погибших и 96 пострадавших в общей сложности), 25 стали следствием нарушения скоростного режима, 16 — несоблюдения правил обгона и очередности проезда, 13 — неправильного расположения транспортных средств на дороге. Еще 10 произошли по вине нетрезвых и чрезмерно утомленных водителей, четыре — из-за выездов на встречную полосу», — констатируют в УПРДОР «Кола».

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