На трассе в Карелии перевернулся лесовоз

В Лахденпохском районе примерно час назад перевернулся лесовоз, движение по трассе А-121 "Сортавала" в районе места ДТП ограничено.

Об этом сообщает управление ГИБДД Карелии.

"В 13:35 в Лахденпохском районе, на 238 км автодороги А-121 "Сортавала", по предварительным данным, произошло опрокидывание лесовоза. В результате происшествия перекрыта одна полоса движения. На месте ДТП инспекторы ДПС регулируют движение и контролируют дорожную ситуацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

О пострадавших не сообщается.