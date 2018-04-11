На трассе в Карелии перевернулся лесовоз

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В Лахденпохском районе примерно час назад перевернулся лесовоз, движение по трассе А-121 "Сортавала" в районе места ДТП ограничено.
Об этом сообщает управление ГИБДД Карелии.
"В 13:35 в Лахденпохском районе, на 238 км автодороги А-121 "Сортавала", по предварительным данным, произошло опрокидывание лесовоза. В результате происшествия перекрыта одна полоса движения. На месте ДТП инспекторы ДПС регулируют движение и контролируют дорожную ситуацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
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