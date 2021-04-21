На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района, сегодня днем, 22 апреля, на пульт дежурной службы поступило сообщение о ДТП.

Авария произошла по трассе "Санкт Петербург Сортавала", 166 км. В результате аварии три человека погибли, трое получили травмы.

В ликвидации аварии принимали участие сотрудники пожарной части поселка Куркиёки, ГИБДД, две кареты скорой помощи из Лахденпохья и одна из Приозерска.

Подробности ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД Карелии, медики и спасатели.