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На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:28, 22 Апреля 2021
фото: © ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району
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В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района, сегодня днем, 22 апреля, на пульт дежурной службы поступило сообщение о ДТП.

Авария произошла по трассе "Санкт Петербург Сортавала", 166 км. В результате аварии три человека погибли, трое получили травмы.

В ликвидации аварии принимали участие сотрудники пожарной части поселка Куркиёки, ГИБДД, две кареты скорой помощи из Лахденпохья и одна из Приозерска.

Подробности ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД Карелии, медики и спасатели.

    

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