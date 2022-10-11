На трассе в крупном поселке Карелии ограничат движение из-за ремонта

В Пряжинском районе будут ремонтировать один из пунктов весового контроля, рассказали в Минтрансе Карелии.
С 21 ноября на трассе Петрозаводск - Суоярви в поселке Чална будут ремонтировать датчики на автоматическом пункте весового и габаритного контроля.
По этой причине на региональной автодороге А-133 организуют реверсивное движение.
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