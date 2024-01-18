На уборку заваленной снегом Лахденпохьи бросили четыре трактора

В приладожском райцентре, в котором накануне бушевала метель, проживают почти шесть тысяч человек.

Как сообщили районные власти в социальной сети, менее чем за сутки толщина снежного покрова в разных поселениях района увеличилась на 20-25 сантиметров.



В Лахденпохье на борьбу со снегом вышли четыре единицы техники.



«С 05.00 в первую очередь началась расчистка от снега маршрутов подвоза детей в общеобразовательные учреждения. Тракторы чистят дороги по улицам Заходского, Спортивная, Красноармейская, Ладожской флотилии, Ленина, Арк. Маркова, Трубачева», — заявили чиновники.



В порядке очередности в течение дня дорожники начнут расчищать другие улицы города, скверы, пешеходные дорожки и переходы.





Дороги чистят также во всех сельских поселениях. Ночью работы провели в поселках Тоунан и Элисенваара. В Ихала пока расчищена только центральная улица.



Затруднен проезд по региональной дороге Лумиваара-Харвиа-Элисенваара, а также подъезд к поселкам Хийтола и Тиурула.



