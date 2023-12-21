На ВДНХ открылась фермерская ярмарка с продукцией от карельских производителей

Посетителей привлекает продукция из водорослей и иван-чай.

На ВДНХ открылась фермерская ярмарка, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии. За карельской продукцией в 48 павильон выстроилась очередь.

Как рассказали в группе, гости международной выставки-форума «Россия» активно приобретают форель и ягодные деликатесы — варенье, особенно из морошки, и основы для морсов, ягодный мармелад и пастилу, ягодные соусы и приправы, чернику, бруснику и клюкву в шоколадной глазури.



Привлекает посетителей продукция из водорослей Карелии и иван-чай, отметили в источнике.





