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На въезде в Петрозаводск после ДТП перевернулся автомобиль (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:15, 27 Июня 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Жесткое столкновение произошло утром 27 июня на Суоярвском шоссе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили о серьезной аварии, произошедшей сегодня, 27 июня, в 8.45 утра.

Автомобили ВАЗ-2114 и Renault Duster втором километре суоярвского шоссе, на пересечении шоссе и Юпловского проезда (дороги к роднику).

В результате столкновения иномарка опрокинулась на бок. Оба автомобиля получили механические повреждения. Обстоятельства и пострадавшие устанавливаются.

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