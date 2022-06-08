На въезде в Петрозаводск после ДТП перевернулся автомобиль (ФОТО)

Жесткое столкновение произошло утром 27 июня на Суоярвском шоссе.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили о серьезной аварии, произошедшей сегодня, 27 июня, в 8.45 утра.
Автомобили ВАЗ-2114 и Renault Duster втором километре суоярвского шоссе, на пересечении шоссе и Юпловского проезда (дороги к роднику).
В результате столкновения иномарка опрокинулась на бок. Оба автомобиля получили механические повреждения. Обстоятельства и пострадавшие устанавливаются.
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