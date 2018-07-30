На вокзале Петрозаводска нашли подозрительную сумку

На железнодорожном вокзале работают оперативные службы, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на пульт дежурной части полиции поступило сообщение, что на железнодорожном вокзале Петрозаводска обнаружена подозрительная сумка.

На место происшествия выехала оперативная группа. Работает полиция, МЧС, линейный отдел на транспорте.