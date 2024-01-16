На всемирно известный остров в Карелии открывается навигация по льду Онежского озера

Начиная с ближайших выходных, на остров Кижи начнут ходить суда на воздушной подушке.

В ближайшие выходные, 20 и 21 января, открывается сообщение по льду Онежского озера до острова Кижи. Об этом сообщили в официальном паблике музея-заповедника.

Суда на воздушной подушке будут отправляться из Петрозаводска от памятника Петру I на набережной города и прибывать прямо к Кижскому погосту.

Время в пути по заснеженным просторам Онего будет занимать около 1,5 часа.