На выезде из Петрозаводска из-за ДТП, в котором есть пострадавшая, образовалась пробка

Об аварии и затрудненном выезде из города предупредили очевидцы.

Информация о ДТП на выезде из Петрозаводска и его последствиях — образовавшейся пробке — появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Кто за город — на Суоярвском шоссе, на подъёме после родника массовое Д. П. Пробка! Рассчитываем время. Всем удачи», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сети уточнили по поводу ДТП. «Возле знака „Петрозаводск“ на Суоярвском шоссе:

ДТП, два автомобиля, зажатый. Пострадавшая доставлена в РБ СЭМП», — написали очевидцы.