Началась продажа билетов на фестиваль в Рускеала

Партер на гранд-финал уже занят.

Карельская филармония открыла продажу билетов на музыкальный фестиваль в горном парке «Рускеала», который пройдет 14–15 июля. Билетов с местом в партере на заключительный концерт фестиваля «Ruskeala grand final» в продаже нет.

Из московских звезд в ней заявлены оркестр «Виртуозы Москвы», а также балерина Илзе Лиепа, которая по доброй традиции танцевать не будет. Ее выпустят в качестве ведущей на финал. Любителей джаза порадует знакомый карельской публике трубач Вадим Эйленкриг со «своей бандой» «Eilenkrig Crew». Цены на билеты знает проект «Жизнь и кошелек».