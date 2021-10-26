Началась выдача новых анткризисных микрозаймов бизнесу в Карелии, пострадавшему от коронавируса

Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия выдал первый микрозайм по программе «Антикризисная», нацеленной на поддержу бизнеса в наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслях.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Первый договор заключен с компанией ООО «Твой мир» по ставке 1,8% годовых с целью пополнения оборотных средств. Компания оказывает услуги в сфере развлечений и социальных услуг.

По условиям программы «Антикризисная» выдаются микрозаймы на сумму от 100 тыс. до 700 тыс. рублей под залог или поручительство на 24 месяца под 1,8% годовых.