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Врач назвала 5 полезных привычек, с которых нужно начать новый год

Новости. Общество
00:10, 26 Декабря 2022
фото: © medrussia.org

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Самое лучшее, что вы можете для себя сделать в преддверии Нового года — бросить вредные привычки.

Канун новогодних праздников традиционно связан с надеждами, желаниями, обещаниями самому себе. Переедание, алкоголь, малоподвижный образ жизни — все это не помогает укрепить здоровье. После большого количества праздничных дней организм испытывает усталость. Чтобы помочь ему восстановиться, важно соблюдать простые рекомендации и переходить на новые жизненные привычки.

Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала терапевт из Сочи Ирина Красикова.

По ее словам, необходимо отказаться от сигарет, в том числе, электронных, перестать принимать большие дозы алкоголя. Эти вредные привычки пагубно влияют на весь организм, приводя к кардиологическим болезням, заболеваниям дыхательных путей, снижению иммунитета. 

Если отказаться от фастфуда — эффект будет еще заметнее. И на место старых негативных привычек можно поставить новые.

Так, человеку очень важно поддерживать водный баланс. Обычная чистая питьевая вода восполнит эти потери, а также улучшит пищеварение, выведет токсины из организма, поможет усвоиться полезным веществам, которые вы получаете с привычной пищей.

Следить за своим весом — еще одна полезная привычка, тесно связанная с питанием. Если после праздников резко сесть на жесткую диету, это будет огромным стрессом для организма. Нужно постепенно уменьшать порции, снизить количество потребляемой жирной, жареной, копченой пищи. Предпочтение отдавать блюдам, приготовленным на пару, путем тушения, запекания и варки.

Полезно ввести в рацион овощи и фрукты. Это связано с тем, что клетчатка, содержащаяся в них, способствует быстрому восстановлению и очищению организма. 

«Возьмите за правило отводить себе время на полноценный здоровый сон. Для нашего здоровья очень важно обеспечить полноценный отдых в ночное время, но режим нередко полностью сбивается во время праздников, - считает терапевт Красикова. - Полноценный сон позволяет зарядиться энергией, вывести токсины, освободиться от стресса, привести в норму все процессы в организме. Свои циркадные ритмы желательно начать приводить в порядок за 2-3 дня до выхода на работу».

Необязательно после праздников сразу бежать в зал и нагружать себя упражнениями. Можно помочь себе более приятными и спокойными занятиями. Полезно отказаться от лифта, больше ходить пешком, гулять в парке, играть с детьми в подвижные игры, позволить себе бассейн, йогу, катание на коньках. 

Формирование этих привычек поможет быстро прийти в форму после изнуряющих новогодних застолий и праздников, благодаря чему новый год начнется с хорошего самочувствия и бодрого настроения.

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