Находившийся в розыске житель Карелии попался на краже алкоголя

Пудожские полицейские задержали находившегося в розыске жителя Карелии, когда он пил с приятелем украденный алкоголь, сообщили в МВД республики.

В дежурную часть полиции Пудожского района поступило сообщение от работницы продуктового магазина, которая расказала, что один из посетителей вынес из торгового зала товар на сумму около полутора тысяч рублей.

Выяснилось, что покупатель прошел мимо кассы с товаром, а когда продавец потребовала оплатить покупки, он убежал. В числе похищенного оказались четыре бутылки спиртного.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, который находился в розыске за другое ранее совершенное имущественное преступление. Мужчина был обнаружен в квартире приятеля, с которым успел выпить весь украденный алкоголь.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.