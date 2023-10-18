Найдены женщина и младенец, пропавшие накануне в Петрозаводске

Полицейские завершили поиски 5-месячного ребенка и его матери.

Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске завершены поиски 5-месячного петрозаводчанина и его матери.

Объявленные накануне в розыск женщина с ребенком оказались живы.

Как уточнили в МВД, криминальной составляющей в их исчезновении не было. Полицейские поблагодарили за распространение информации.