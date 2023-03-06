Накануне 8 марта россиян предупредили об опасности некоторых цветов

Врач объяснила, какие цветы могут вызывать головную боль, а какие — аллергию.

На 8 Марта, Международный женский день, принято одаривать женщин цветами, однако некоторые букеты могут быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции. О цветах, к которым нужно относиться к осторожностью, рассказала «Известиям» директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

Она объяснила, что основная причина возникновения аллергии, которую могут вызвать цветы — это пыльца, которая в них содержится, а также сильный запах.

«И первая группа растений, вызывающая аллергическую реакцию, — это злаковые: рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт. Эти растения активно используются для оформления цветочных композиций. И чаще всего именно злаковые и эвкалипт — виновники самой опасной, быстро возникающей и сильной аллергии. Вторая группа растений — те, которые содержат большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде. Это первоцветные — гиацинты, крокусы, примула», — предупредила Логачева.

По ее словам, опасность представляют и некоторые цветы с несильным запахом, но имеющие легкую пыльцу: астры, хризантемы, георгины, гипсофила, маргаритки, герберы, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении, даже удалив у них сердцевину с пыльцой. Это лилии, каллы, сирень, черемуха, герань.

«А вот нарциссы и тюльпаны являются наименее опасными, поскольку их пыльца очень тяжелая, она не разлетается активно. Особенно если тюльпаны в букете будут в закрытых бутонах. Также вполне безопасны кустовые розы — у них также тяжелая пыльца, и, кроме того, они не имеют шипов», — указала врач.

При этом, как отметила Логачева, самыми «безобидными» являются орхидеи, у которых нет пыльцы, они не имеют запаха, но зато великолепно смотрятся и долго стоят. К числу наименее опасных относятся и суккуленты, например декабрист.

«Если вам подарили букет с растениями, вызывающими аллергию, нужно сразу разобрать его и удалить аллергены. Такие букеты ни в коем случае нельзя размещать в спальне и детской, а также ставить их на сквозняке или перед открытым окном, поскольку вся пыльца разлетится по помещению», — подчеркнула специалист.

Также она рекомендовала провести влажную уборку всего помещения, тщательно протерев или постирав поверхности, на которых стоял один из таких букетов.