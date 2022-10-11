Населенный пункт под Петрозаводском уже два месяца живет в кромешной темноте

Станция Шуйская в Прионежском районе осталась без освещения на главной и единственной улице.

С редакцией «Столицы на Онего» связалась жительница станции Шуйская, входящей в состав поселения. Она и рассказала об отсутствии света на улицах поселения. Причиной, по ее словам, являлось то, что власти не могли поделить линию освещения вдоль трассы. После перевода трассы из федеральной собственности в региональную линия осталась безхозной, и надо было решать, кто будет платить за свет.

Как объяснила жительница Шуйской, ранее электроэнергию оплачивала администрация поселения, но начиная с этой осени платить поселение перестало. А региональный оператор также не взял линию «под свое крыло». В результате жители остались без света. Особенно опасная ситуация сложилась со школьниками — их забирал в другой поселок и привозил обратно автобус, но до него детям приходилось идти зачастую в полной темноте.

Проблема проявилась на станции Шуйская особенно остро еще и потому, что бывшая федеральная трасса составляет, по сути, единственную улицу, вдоль которой расположен населенный пункт. И отсутствие света на ней погружает в темноту всю станцию.

Для обсуждения этого вопроса на станции Шуйская местные жители организовали собрание, куда были приглашены представители КУ РК «Управтодор РК», уполномоченный по правам ребенка, глава Прионежского района и депутат Заксобрания Карелии.

Что было сказано на собрании и как власти пообещали решить проблему, читайте в статье «Столицы на Онего».