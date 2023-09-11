Национальный театр Карелии попал в шорт-лист независимой премии зрительских симпатий

Лауреаты "Звезды театрала" будут названы в декабре.
Национальный театр Карелии попал в шорт-лист зрительской премии «Звезда театрала» театрального сезона 2022/2023 в номинации «Лучший национальный театр», рассказали в паблике театра 12 сентября.
Голосование продлится до 30 ноября, а уже в декабре на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова будут названы лауреаты, набравшие наибольшее количество голосов!
Проголосовать за наш театр можно по ссылке: https://teatral-online.ru/star/shortlist/
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