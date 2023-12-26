Назван самый дождливый из крупных российских городов

Метеорологи назвали города, где были зафиксированы погодные рекорды.

Метеорологи подвели итоги 2023 года. Со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода» об этом пишет 47news.

В Петербурге за год было 93 солнечных дня, что на 10 больше, чем в Москве. Если сравнивать по осадкам, то в столице их объем почти в два раза больше. В переводе на олимпийские бассейны, дождей вылилось на Москву 602 570, а на Петербург — 341 391.

Самым дождливым городом признан Нижний Новгород, где осадки шли 108 дней. А самым солнечным — Краснодар, где ясно было 116 дней.

Холоднее всего в этом году было жителям населённого пункта Оленек в Республике Саха, где температура опускалась до минус 60 градусов. Самая жаркая погода была в Уфе — плюс 41 градус, город даже обогнал Краснодар с 39-градусной температурой.